Yirelis massacrata di botte e poi accoltellata, messa in ricordo a Sampierdarena

Mercoledì 31 maggio alle ore 19 ci sarà una messa organizzata dalla famiglia alla chiesa del Don Bosco di Sampierdarena per Yirelis Pena Santana, la 34enne dominicana che viveva a Genova e da poco tempo si era trasferita nel Lazio, dove è stata uccisa a Cassino, provincia di Frosinone.

Del femminicidio è accusato Sandro Di Carlo, che avrebbe massacrato di botte la vittima prima di accoltellarla. Il 26enne residente in città, operaio edile e proveniente da una famiglia agiata, in carcere da lunedì, non avrebbe avuto alcuna pietà della vittima. Una furia cieca, ingiustificata, che ha indotto gli inquirenti ad approfondire alcuni aspetti. Non si esclude che il giovane fosse in uno stato di alterazione psicofisica.

Nel pomeriggio di ieri, come riporta FrosinoneToday, durante l'interrogatorio davanti al gup, nel carcere di Cassino, l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere ma il suo avvocato Alfredo Germani ritiene che sia necessario un altro interrogatorio.

Il giovane è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì con ancora ai piedi le scarpe indossate la notte del massacro intrise di sangue. Era di ritorno da Roma dove aveva trascorso la domenica in compagnia di una donna. Inquietate un video postato sulla sua pagina social e nel quale si diverte a doppiare un film nel quale la protagonista lo definisce un assassino psicopatico.