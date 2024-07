Morte della piccola Yasmine, a Sestri Levante sarà lutto cittadino

A Sestri Levante è in arrivo un giorno di lutto cittadino per la piccola Yasmine, la bimba di 7 anni morta in piscina a Sesta Godano mentre era in gita con il centro estivo dei servizi sociali comunali.

A prendere la decisione ufficiale domani, come riporta Ansa, sarà la giunta guidata dal sindaco Francsco Solinas.

Intanto oggi sarà svolta l'autopsia per accertare le cause della morte della piccola: indispensabile sapere se è annegata, se ha avuto una congestione, un malore, o se era affetta da una patologia non diagnosticata.

La Procura della Spezia, al termine, potrebbe iscrivere nel registro degli indagati i preposti alla sorveglianza dei bambini, per omicidio colposo. Si ricorda che, per portare avanti le indagini, i carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della piscina nella speranza di capire esattamente cos'è successo.