Il giallo dello yacht 'fantasma' arenato sulla spiaggia: i proprietari erano sbarcati a Genova

È stato parzialmente svelato il mistero dello yacht "fantasma", arenato domenica 22 ottobre sulla spiaggia di Fregene, nel Lazio. Dalle verifiche della capitaneria di porto, risulta infatti che i tre passeggeri, in difficoltà, fossero stati recuperati da un traghetto che poi li ha fatti sbarcare nel porto di Genova la settimana scorsa. La barca, nel frattempo totalmente alla deriva, è stata portata dalle onde fino a Fregene.

Ma cerchiamo di ricostruire l'accaduto: ieri uno yacht abbandonato di una decina di metri, il "Carpe Diem", si è arenato sulla spiaggia della costa laziale, tra l'incredulità e lo stupore delle persone che stavano passeggiando.

Secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati dalla capitaneria di porto di Roma, a bordo sono stati trovati documenti e scontrini che hanno consentito di ricostruire i vari spostamenti di barca ed equipaggio: nei giorni precedenti, gli occupanti dello yacht, durante la navigazione da Santa Marinella a Marsiglia, hanno lanciato un messaggio di soccorso dovuto probabilmente a un'avaria e sono stati salvati da un traghetto, adibito a trasporto passeggeri, che li ha recuperati a circa 70 miglia al largo di Anzio, per poi farli scendere al porto di Genova dov'era diretto.

La barca quindi sarebbe rimasta in questi giorni alla deriva e non è ancora chiaro perché non sia stata recuperata nel frattempo.