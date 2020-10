Caduta calcinacci in via XX, transennata corsia dei bus

I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento in via XX Settembre per la caduta di calcinacci da un palazzo.

Per consentire le operazioni di ripristino, gli agenti della municipale hanno disposto la chiusura della corsia degli autobus a salire, verso piazza De Ferrari.

Non si registrano feriti.