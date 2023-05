Waterfront, inizia il riempimento dei canali navigabili

Sono iniziate le operazioni di riempimento dei canali navigabili del Waterfront di Levante. Nel giro di 48 ore il padiglione Jean Nouvel sarà colmo di acqua di mare sul lato nord.

Saranno circa 50mila i metri cubi d’acqua che allagheranno lo spazio ottenuto scavando 94mila metri cubi di terra. i fori sulla chiusa di ponente, per far entrare l'acqua nei canali e quando passerà sia a destra che a sinistra, in 48 ore, la paratia verrà tagliata a pezzi e rimossa.

Successivamente verrà eliminata anche la chiusa di levante e a quel punto il canale, profondo 3 metri e mezzo, sarà navigabile, in tempo per The Ocean Race Genova the Grand Finale e per la prossima edizione del Salone Nautico. I lavori permetteranno alla fine la realizzazione di 300 posti barca in più.