Waterfont, ok all'acquisto dell'arena sportiva del Palasport da parte del Comune

Si torna a parlare di Waterfront in consiglio comunale: l'assemblea, dopo un'accesa discussione che ha visto anche una richiesta di sospensiva da parte dell'opposizione, poi negata, ha approvato l'acquisto dell'arena sportiva del Palasport per 23 milioni di euro.

Disattese le richieste di Ascom e Pd, che volevano che il Comune comprasse l'intero palasport con il fine di evitarne la trasformazione nell'ennesimo centro commerciale.

In cosa consiste il progetto

L'area conta una superficie totale di 12.348 metri quadri, di cui 7.200 saranno destinati ad arena e accessori, 3.285 ad accesso attività sportive e 1.863 ad attività sportive, per una capienza complessiva pari a 3.999 posti, estensibile, in occasione di determinati eventi e previa autorizzazione degli organi competenti, fino a 5.000 posti con un sistema di tribune retrattili.

Il progetto definitivo si articolerà su un piano interrato e tre livelli principali fuori terra. Al piano interrato è prevista la predisposizione di spazi tecnici, eventuali biglietterie, accoglienza squadre agonistiche e un punto merchandising. Il piano terra sarà dedicato alla pratica sportiva, al pubblico, ai servizi igienici e alle aree di somministrazione di cibi e bevande mentre sotto gli spalti saranno collocati i locali per gli atleti. Il primo piano sarà occupato dalle gradinate del pubblico e lungo la circonferenza troveranno collocazione aree vip, skybox, locali destinati alla stampa, servizi igienici e aree di somministrazione. Al secondo piano sarà collocato uno spazio multifunzionale che potrà essere utilizzato per attività sportive ed eventi. Infine, lungo la circonferenza dell’arena troveranno collocazione i vani tecnici e spazi ausiliari.

Degli ordini del giorno presentati dall'opposizione, è passato solo quello che impegna sindaco e giunta a prevedere un collegamento di trasporto pubblico rapido e possibilmente sotterraneo tra Waterfront e via XX Settembre.

Sull'operazione comunque rimane la contrarietà dell'opposizione, con il capogruppo Pd Simone D'Angelo che ha definito il progetto utile solo "a poche persone abbienti che possono comprare case di lusso con posti barca".

Bucci: "Tutto il mondo ci invidia il Waterfront di Levante"

Alla fine della discussione, ha preso la parola il sindaco Marco Bucci che ha risposto alle critiche dell'opposizione: "Tutto il mondo ci invidia il Waterfront di Levante, è stato fatto un lavoro incredibile ed è pieno di gente che vuole venire a viverci e ad aprire negozi. Il successo è nazionale e internazionale, è un orgoglio per Genova. Nel 2017 l'assessore Piciocchi e io andammo alla Corte dei Conti a far vedere qual era il nostro piano per risolvere il buco da 18 milioni creato dalle amministrazioni precedenti che stava per andare all'asta. Se non l'avessimo fermato sarebbe andato tutto all'asta e comprato da privati".

E sui dubbi dei commercianti: "Dicono che il Waterfront non va bene - dice il primo cittadino - e poi il presidente firma per 13 ristoranti. Allora il giorno che va bene firmeranno per 50 ristoranti. Oggi abbiamo Confindustria Nautica contenta del Salone, il Parco della Foce che ci dà 4mila alberi e 700 parcheggi sotto il Palasport, con altri 250 sotto il Parco. Avremo la Fabbrica delle Idee che sarà un centro importante per la blue economy. Il futuro di Genova sta in costruzioni, riparazioni e nautica, e quest'ultima si farà nel Waterfront di Levante. Pensare a qualcosa di più bello? Perché no, ma qualcuno l'avesse detto: non è venuta fuori nessuna idea logica. È come la storia dei depositi che mi si dice che vanno tutti tolti, qualcuno mi dicesse dove metterli. È facile dire di fare cose senza avere un piano operativo".

La delibera infine è stata approvata con 22 voti della maggioranza e 13 contrari dell'opposizione.