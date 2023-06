"Non abbiamo più uno stadio per i grandi eventi", presidio contro il centro commerciale nel palasport

Presidio di protesta e proposta sabato 17 giugno 2023 dalle ore 10 in piazza Savonarola alla Foce contro il progetto, che punta a trasformare il palasport in un centro commerciale.

"Avete svenduto la fiera, rivogliamo il Palasport. No al Waterfront Mall, sì al polo sportivo e per grandi eventi". Questo lo slogan, che accompagna l'iniziativa, promossa da Partito Democratico, Genova Civica, Europa Verde e Movimento 5 Stelle.

"Ci vediamo tutte e tutti - invitano gli organizzatori - in piazza Savonarola, cuore del quartiere della Foce, per manifestare il nostro dissenso alla operazione di 'supermercatizzazione' della ex Fiera di Genova e per esporre le tante ottime proposte alternative per rivitalizzare l'area. Il Nuovo WaterFront di Levante può e deve avere un futuro migliore di un ennesimo centro commerciale".

"Non abbiamo più una cittadella dello Sport - proseguono -: addio Palasport! Non abbiamo più uno stadio per i grandi eventi musicali: addio Palasport! La giunta comunale del sindaco Bucci ha svenduto l'area della ex Fiera a soggetti privati, che già ora e pure in futuro potranno ben farci ciò che vorranno: così non va bene!".

"Non è chiaro - concludono - se e come sorgerà un parco pubblico. Non è chiaro quanti mq di superficie saranno riservati al commercio. Non è chiaro come verrà gestita l'area. Non è chiaro come 670 parcheggi soddisferanno la richiesta di 5000 posti a sedere. Non è chiaro come è ripensata la viabilità dell'area, stante ora la sopraelevata ma domani chissà, stanti i proclami del tunnel subportuale il cui accesso sarà in viale Brigate Partigiane, incrocio via Cecchi. Non è chiaro nulla, come sempre quando si tratta di progettazione urbanistica".