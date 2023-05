Waterfront: riciclo dell'acqua nei canali, preoccupazione per la presenza di sostanze tossiche

Sabato 27 maggio inizierà il riempimento dei canali del nuovo Waterfront di Levante. La cronologia degli interventi prevede il 26 maggio la rimozione della strada di collegamento, che porta al padiglione Jean Nouvel e che ha permesso lo svolgimento del torneo Ravano in piena sicurezza.

Per rimuovere la 'pista' verranno utilizzati 120 mezzi escavatori. Il 27 maggio inizierà l'allagamento, aprendo i fori sulla chiusa di ponente, per far entrare l'acqua nei canali e quando passerà sia a destra che a sinistra, in 48 ore, la paratia verrà tagliata a pezzi e rimossa.

Successivamente verrà eliminata anche la chiusa di levante e a quel punto il canale, profondo tre metri e mezzo, sarà navigabile, in tempo per The Ocean Race Genova the Grand Finale e per la prossima edizione del Salone Nautico. I lavori permetteranno alla fine la realizzazione di 300 posti barca in più.

"Non saranno acque stagnanti, ma verrà installata una impiantistica molto particolare, che ne permette il riciclo", ha spiegato Carlo Cocchi, direttore tecnico del consorzio Cmci, responsabile dei canali. Proprio su questo aspetto, il comitato Porto Aperto esprime alcune perplessità.

Nel novembre 2022 il comitato ha presentato un esposto in Procura, "a causa dell'accertata presenza sul fondale e quant'altro - ricorda il comitato -, di fattori inquinanti, estremamente pericolosi per la salute umana. Ciò emerge con chiarezza da quanto riportato nel rapporto preliminare ambientale, predisposto dalla Società Arcadis in sede di Puo Kennedy-Fiera di Genova (Punto 4.4 acque marine - 4.4.1-3 Valutazione dello stato attuale e tendenze evolutive - Rif. pagg. 54 e 55), che ha giudicato 'non buono' lo stato chimico dell'acqua e del sedimento marino a causa della presenza di stagno tributile".

Tale pericoloso inquinante è classificato come: "Letale se viene inalato, tossico se ingerito, provoca irritazione cutanea e oculare, può provocare danni al timo, molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", come già evidenziato da GenovaToday in un articolo del 5 aprile 2023.

"A sud del Palasport ci sarà la presa dell'acqua e le pompe la buttano all'esterno, garantendo il riciclo. Conseguentemente ci si pone l'ovvia domanda - fa notare l'architetto Bolognini del comitato Porto Aperto - se ciò contribuirà, o meno, a rimettere in circolo anche lo stagno tributile, che risulta essere attualmente presente sul fondale, oltre che eventuali infiltrazioni provenienti dal terrapieno (ex discarica) su cui vengono realizzate le opere suddette".