Wartsila, sciopero contro la chiusura del sito produttivo di Trieste

"Wartsila, multinazionale finlandese, con l'ignobile decisione di trasferire il sito produttivo di Trieste negli stabilimenti di Vaasa in Finlandia, di fatto sancisce 451 licenziamenti in quello che una volta era lo storico stabilimento dei Grandi Motori Trieste". Così Luca Marenco, responsabile comparto Riparazioni Navali Fiom Genova.

"I lavoratori del sito genovese giovedì 4 agosto saranno in sciopero con presidio dalle ore 9 presso il varco delle Grazie - spiega Marenco -, unitamente alle sedi di Trieste e Napoli, per respingere questo piano scellerato di licenziamenti, solidali con i colleghi triestini ed in difesa anche del sito cittadino in quanto il disinvestimento della Wartsila dall'Italia mette potenzialmente a rischio anche lo stabilimento genovese".

"Con loro hanno dichiarato sciopero anche i lavoratori delle aziende del comparto Riparazioni Navali, in segno di solidarietà e a difesa del tessuto industriale della città", conclude il sindacalista.