Vuole una birra: 'sradica' un tombino e tenta di spaccare il distributore automatico

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 luglio, la Polizia di Stato di Genova ha denunciato a piede libero un ragazzo di 29 anni, marocchino, pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato.

Passando per via Anfossi, durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti della volante del Commissariato Cornigliano hanno visto un uomo che stava per colpire - con un oggetto di grandi dimensioni - un distributore di bevande all'interno di un esercizio h24.

Fermato, il giovane uomo ha riferito spontaneamente agli agenti che voleva bersi una birra e così ha prelevato un tombino dalla strada per poter spaccare il distributore e prendersela, ma quando ha visto la volante ha desistito.