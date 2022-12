Soccorsi attivati per windsurfisti, la Capitaneria: "Evitare uscite pericolose"

Vento e pioggia erano ampiamente previsti per questa mattinata ma le condizioni meteo sfavorevoli non hanno fermato un nutrito gruppo di windsurfisti che ha deciso lo stesso di uscire in mare a Voltri.

Il maltempo annunciato però si è presentato con violenza, venerdì 9 dicembre, e ha colto di sorpresa molti appassionati della tavola a vela che, come dimostrano le numerose richieste di aiuto al numero di emergenza, hanno fatto scattare diversi allarmi. Sono stati tanti, infatti, gli interventi degli uomini della capitaneria di porto di Genova che in questa giornata hanno fatto uscire mezzi e squadre "a vuoto": per fortuna nessun surfista ha avuto bisogno di soccorso ma le chiamate alla centrale operativa sono state incessanti.

Da qui l'appello della guardia costiera: "Evitare le uscite con condizioni meteo avverse". Le correnti possono spingere fuori e mettere in difficoltà anche i surfisti più esperti e alla fine dei conti, per un'attività ludica, vengono impegnati i mezzi di soccorso della capitaneria che potrebbero servire per reali emergenze in mare. In più, si ricorda anche che facendo attivare inutilmente i soccorsi si può incorrere nel reato di procurato allarme e doverne rispondere davanti ai magistrati.

Oggi, fortunatamente, il peggio è stato scongiurato ma la cronaca registra fatti tragici come la morte di Maurizio Millenari uscito, nel 2013, proprio a Voltri e in questo periodo, era il primo dicembre.