Voltri: auto vandalizzate in via Ventimiglia, residenti esasperati

Ripetute azioni vandaliche sulle auto parcheggiate in via Ventimiglia a Voltri. La denuncia arriva dalla capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana che ha parlato di "fenomeno in crescita e residenti preoccupati", diversi i casi segnalati anche sui social attraverso i gruppi di quartiere.

"Ogni giorno ricevo segnalazioni e lamentele da parte di cittadini che, soprattutto nelle ore notturne, posteggiando il proprio mezzo se lo ritrovano all’alba danneggiato - spiega Lorella Fontana - l'ultima segnalazione mi è arrivata proprio stamattina ed è relativa alla notte scorsa".

"Chiedo con urgenza - conclude la capogruppo della Lega - un maggiore controllo e attenzione nelle ore notturne dell’intera via, al fine di poter mettere in sicurezza e tranquillità i residenti, disincentivando l'azione dei vandali".