Uno spacca sedie e tavoli in strada, un altro accoltella il coinquilino: denunciati

Un uomo di 41 anni originario del Marocco, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza a Voltri.

In tarda serata le forze dell'ordine sono state chiamate da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un ubriaco che stava danneggiando il mobilio di alcuni negozi del quartiere, sedie e tavoli spaccati. I militari sono intervenuti e dopo averlo rintracciato hanno cercato di bloccarlo. Il 41enne ha opposto resistenza spintonandoli ma alla fine è stato fermato. Dai successivi accertamenti è emerso che lo straniero era entrato in Italia in maniera illegale.

Nel corso dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale nelle ultime ore è stato anche denunciato un 28enne romeno per lesioni personali aggravate. Il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, ha ferito con un coltello da cucina il suo coinquilino. I militari hanno anche denunciato un 40enne sorpreso a rubare offerte in chiesa a Cogoleto e due giovani trovati dentro a un'automobile posteggiata in un box dalla proprietaria.