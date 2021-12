Fortunatamente si tratta di un'arteria secondaria di Voltri e non di una via principale.

Per raggiungere il cantiere dove era diretto, si è reso dunque necessario staccare il container dalla motrice. L'operazione è durata un paio d'ore bloccando alcuni residenti che a quell'ora si muovono per raggiungere il lavoro.

Nonostante il divieto di transito per i mezzi più alti di 3 metri e 20 esposto sul voltino, l'autista ha tentato il passaggio rendendosi subito conto di dover fare marcia indietro.

Questa mattina, poco dopo le 7, un tir è rimasto incastrato sotto il ponte della ferrovia a Voltri in via Molinetto.

Per passare sotto il voltino del ponte della ferrovia il container è stato staccato dalla motrice

Tir incastrato in via Molinetto, transito bloccato per due ore