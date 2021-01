Voltri, entra in un bar per rubare e aggredisce il titolare con una sbarra di ferro

È entrato in un bar chiuso per la pausa pensando fosse vuoto, intenzionato a rubare, ma ha trovato all’interno il titolare e lo ha aggredito.

È successo lunedì pomeriggio in via Don Giovanni Verità, a Voltri: poco prima delle 16 un uomo ha forzato con un ferro a uncino la porta a vetri del bar, è entrato e ha iniziato a frugare in cassetti e armadi in cerca di qualcosa da rubare, arrivando sino al bancone, dove era appoggiato un computer portatile.

I rumori hanno attirato l’attenzione del titolare del bar, che stava riposando nel retro e che è subito accorso. Il ladro, sorpreso, ha reagito colpendo l’uomo e i due hanno iniziato a lottare attirando l’attenzione di un passante che è subito intervenuto chiamando il 112.

I poliziotti del commissariato delle Volanti sono arrivati in pochi minuti sul posto e hanno bloccato il rapinatore mentre ancora cercava di divincolarsi per scappare. Arrestato, è stato trasferito nel carcere di Marassi.