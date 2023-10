Tendopoli di Voltri, una settantina gli ospiti

Nella tendopoli di Voltri, a circa un mese dall'attivazione dell'area, sono quasi 70 gli ospiti, in 12 tende da 6 posti ciascuna, ma sono oltre 400 gli ospiti totali suddivisi fra le 40 realtà gestite dalla Croce Bianca Genovese; oltre a tre grandi strutture (Voltri, Don Bosco, via Milano/San Benigno) sono operativi 37 appartamenti nell'area metropolitana di Genova.

Negli ex cantieri Costaguta è tempo di bilanci e di proseguire il 'salto di qualità' nell'accoglienza: i corsi di italiano consentono agli ospiti, una volta ottenuti i documenti (percorso che richiede circa 6 mesi) di potersi inserire socialmente e lavorativamente anche grazie alla conoscenza della lingua del Paese ospitante.

Sebbene i corsi fossero già stati attivati nei giorni immediatamente successivi all'allestimento della tendopoli, si sono ottimizzati alcuni aspetti: lezioni meglio distribuite e migliore suddivisione degli 'studenti' in cinque isole di colori diversi dove i ragazzi si riuniscono a gruppi.

A Voltri i corsi sono tenuti da insegnanti volontari del Liceo Lanfranconi, tre giorni a settimana (lunedì/martedì/giovedì), così come presso la struttura Cbg di vico del Duca.

Ulteriori corsi d'italiano sono attivi presso la sede della Croce Bianca Genovese in piazza Palermo e in via Milano, a San Benigno: in quest'ultima struttura, essendo ospitati minori non accompagnati, che frequentano le scuole, sono stati attivati corsi di potenziamento in orario pomeridiano.



Grazie alla collaborazione di Genova Solidale, inoltre, sono attivi corsi di lingua anche presso i centri del Don Bosco e di via Carzino, a Sampierdarena. La rete Genova Solidale ha effettuato raccolte di generi alimentari nelle scorse settimane a favore della tendopoli di Voltri e non solo, rimarcando la grande solidarietà del quartiere dimostrata sin dalle prime ore.

Oltre alle raccolte di alimentari, alle lezioni di italiano si sono alternati momenti di sport e di svago: venerdì pomeriggio a far compagnia ai ragazzi sono arrivati gli abitanti di Voltri, per una merenda di gruppo; sabato si è tenuta una serata rock anni '70 con il duo Morgana.