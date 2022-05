Studente morto in stazione a Voltri, il preside scrive a Ferrovie: "Siete parte coinvolta"

Venerdì scorso la notizia della morte di Charaf ha fatto il giro delle chat degli alunni e dei professori. Il ragazzino morto investito da un treno nella stazione di Voltri aveva frequentato per un anno il liceo scientifico ed economico Lanfranconi, prima di trasferirsi al Montale di Brignole.

Saputa la tragedia, il dirigente scolastico dell'istituto voltrese, Francesco Bertolini, ha invitato gli alunni e le loro famiglie a riunirsi per una preghiera rivolta all'ex compagno, Charaf El Hachimy, di appena15 anni. La funzione è stata celebrata dalla Comunità di Sant'Egidio ieri pomeriggio, martedì 17 maggio, nella chiesa degli Angeli proprio di fronte allo scalo voltrese luogo della sciagura.

La sera, poi, il preside ha sentito la necessità di rivolgersi a Rfi e alle istituzioni, con una lettera: "Le Ferrovie dello Stato non possono non sentirsi parte coinvolta in questa sciagura, in quanto il ritardo ingiustificato dei lavori ha fatto sì che per molti pendolari studenti e lavoratori diventasse un'abitudine attraversare i binari", ha scritto Bertolini.

Il dirigente si riferisce ai lavori di Rfi che hanno trasformato la stazione di Voltri in un cantiere dal novembre del 2020. Ferrovie interrogata da GenovaToday era stata tranchant sulla questione: "Il percorso alternativo c'è e non é assolutamente giustificato l'attraversamento". Non lo nega nemmeno Bertolini ma con dei distinguo: "Certo, l'azione di per sé assolutamente vietata ma è ovvio che, nel momento in cui i tempi di attesa possono essere corti tra un arrivo ed una partenza, la tentazione di attraversare i binari sia forte: è quasi comico, se non fosse tragico, che in una stazione anche se locale, comunque importante, per passare da una binario all’altra, estremamente vicini tra loro, bisogna uscire dalla stazione stessa perché priva sia di sottopassaggi che di percorsi soprelevati".

A ricevere la lettera oltre alle Ferrovie anche il sindaco Marco Bucci e il presidente del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti: "Non si possono far decantare i lavori per tutta la vita con rinvii continui, dopo tre anni della passerella non se ne vede l'ombra", dice il presidente. "I pendolari devono fare tutto il giro fin sull'aurelia e poi tornare indietro. È vero è vietato attraversare i binari ma è anche vero che non esiste alcun tipo di dissuasori che impediscano di farlo. Condivido l'appello del dirigente scolastico e aggiungo che ci vorrebbe una lettera al giorno da parte della Regione a Rfi per chiedere di stringere i tempi e ultimare il cantiere anche perchè il Municipio ha più voce in capitolo perchè è stato svuotato di competenze".

Ferrovie fa sapere a GenovaToday che risponderà in privato al dirigente scolastico.