Tendopoli sulla spiaggia di Voltri, intervengono le forze dell'ordine

Continuano gli accampamenti con tende, furgoni e camper a Voltri e nella giornata di domenica 16 agosto 2020 la Polizia Locale ha provveduto a sgomberare circa cento persone dalla spiaggia.

Poco dopo la mezzanotte, in via Don Giovanni Verità a Voltri, è stata infatti segnalata alla Centrale operativa della Polizia Locale la presenza di tende sulla spiaggia. Sul posto sono state inviate pattuglie del servizio serale e notturno e, vista la quantità di persone presenti, è stato chiesto l'ausilio della Polizia di Stato che ha inviato alcune Volanti. Sono state sgomberate le circa 100 persone presenti, obbligate anche a smontare le tende allestite. Un intervento analogo è stato effettuato anche in prossimità della passeggiata Roberto Bruzzone, sempre a Voltri.

Sempre nella giornata di domenica gli agenti del settimo distretto, su segnalazione del Municipio Ponente, ha sgomberato due camion e un furgone nella zona della sede di Voltri del liceo Lanfranconi. Gli agenti, con l'aiuto dei Carabinieri della stazione di Voltri, hanno anche effettuato controlli in Val Varenna.