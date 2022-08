Abbandona i figli in spiaggia e torna ubriaca: 22enne denunciata

"State bravi, torno subito". E i suoi figli di 2, 3 e 5 anni hanno ubbidito, mentre lei non si è più fatta viva.

I piccoli sono rimasti al sole per ore mentre la madre era al bar a bere. Quando è tornata era infatti ubriaca e ha aggredito i carabinieri chiamati dai bagnanti ad intervenire in spiaggia a Voltri. Sono stati proprio loro a prendersi cura dei piccoli durante l'assenza del genitore, una ragazza di 22 anni residente a Pavia in vacanza con i figli nel capoluogo ligure.

I tre fratellini sono stati affidati, su disposizione del Tribunale dei minori, ad una comunità mentre la donna è stata denunciata dai militari per maltrattamenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.