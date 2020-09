Litiga con il vicino ma lui gli spara. Ferito ad un orecchio finisce all'ospedale

Una lite tra vicini è degenerata nella notte in una sparatoria.

Succede a Voltri in via Novella quando, durante un'accesa discussione discussione, spunta anche una pistola.

Parte un colpo ma per fortuna il proiettile non centra in pieno l'uomo ma gli ferisce un orecchio.

A quel punto scatta la chiamata ai soccorsi: i volontari del 118 trasportano il ferito all'ospedale Evangelico di Voltri mentre le forze dell'ordine intervengono per riportare la calma e ricostruire quanto accaduto.