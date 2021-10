Cacciatore si infortuna sulle alture di Voltri, portato in ospedale

Questa mattina i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Liguria sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in località Grascello, sulle alture di Voltri, per aiutare un cacciatore di 40 anni che, in seguito a una caduta, si era procurato un trauma distorsivo alla caviglia.

L'uomo, classe 1981, non era più in grado di camminare e ha chiamato i soccorsi.

I tecnici del soccorso alpino dopo averlo raggiunto l'hanno stabilizzato e sistemato su una barella, il 40enne è stato poi portato per un chilometro insieme ai vigili del fuoco lungo un sentiero e una strada bianca, fino alla strada dove la Croce Verde Praese lo ha preso in consegna e portato all’ospedale di Voltri.