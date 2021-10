Sciopero in porto: i camionisti bloccano il Vte

I camionisti hanno bloccato il porto di Pra'.

Dalle 8 di questa mattina gli autisti impediscono ai camion di entrare e uscire dal terminal, con una barriera fisica costruita con bidoni e tavole di legno.

La protesta sorge spontanea, senza firme sindacali, come risposta allo sciopero dell'ufficio merci del Vte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è già creato un lungo serpentone di mezzi pesanti, circa 400 riferiscono i manifestanti, che ha ripercussioni sul traffico cittadino e sulla rete autostradale: tutti fermi all'uscita di Genova Pra' direzione ponente.

"Il Vte continua con i suoi sciopero a singhiozzo e noi siamo fermi qui da ieri - spiega un manifestante - abbiamo dormito in strada, senza servizi igienici, siamo stufi".

Gli autisti lamentano anche l'assenza di dialogo con le istituzioni portuali: "Noi siamo tra l'incudine e il martello ma sempre gli unici a pagarne le conseguenze", racconta un altro camionista. "Le istituzioni non si scuotono, non vengono a parlare con noi, qui comandano i dipendenti del Vte e sono in grado di mettere in ginocchio una città. Ora diciamo basta".