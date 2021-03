Ubriaco sul bus, rompe un vetro

L'episodio è avvenuto in via Camozzini a Voltri. Sul posto i carabinieri, che hanno denunciato il responsabile, un 34enne

L'altra sera un giovane, a bordo di un autobus dell'Amt in servizio sulla linea 1, giunto in prossimità di via Camozzini a Voltri, in evidente stato di ebbrezza alcolica, senza un apparente motivo, ha mandato in frantumi il vetro di protezione dei posti posteriori.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che ha bloccato e poi identificato l'uomo, un marocchino di 34 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.