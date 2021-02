Da Voltri a Rivarolo, raffica di denunce per spaccio

Tre denunce per spaccio in poche ore nel ponente genovese.

È successo giovedì pomeriggio, quando i poliziotti del Commissariato Cornigliano e dell’Upg hanno denunciato due genovesi di 20 e 28 anni e un 40enne originario del Marocco, con quest’ultimo segnalato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Il primo intervento è del primo pomeriggio, quando gli agenti di Cornigliano hanno notato in via Gastone il 28enne genovese, noto per i suoi precedenti per spaccio, avvicinarsi a un’auto con il motore acceso e mostrare al conducente un oggetto, immediatamente nascosto vedendo la polizia. Dal successivo controllo è stato appurato che l’oggetto era un flacone di metadone, destinato con tutta probabilità alla vendita.

Qualche ora più tardi, gli stessi poliziotti in via Rivarolo hanno avvicinato per un controllo altri due uomini, tra cui il cittadino marocchino, che camminavano in via Rivarolo. Alla vista della polizia hanno accelerato il passo dividendosi, e il 40enne è stato anche notato buttare per terra tre involucri prima di tentare la fuga. Dopo un breve inseguimento, gli agenti lo hanno (a fatica) bloccato e hanno recuperato gli involucri, contenenti quasi due grammi di cocaina. Dai successivi controlli, oltre ai numerosi precedenti specifici, è emerso a carico dell’uomo un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale emesso nel 2018.

Negli stessi minuti, gli agenti dell’Upg avevano appena fermato per una verifica di routine un 20enne in via Don Giovani Verità. Alla richiesta di fermarsi il giovane ha reagito con nervosismo, e dalla perquisizione sono emersi 4 involucri contenenti sostanza derivata dalla cannabis per un peso di 2,70 grammi. Anche la successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di materiale riconducibile all’attività di spaccio, in particolare altri 22 grammi della stessa sostanza occultati dentro un barattolo, un bilancino di precisione e la somma di 110 euro in banconote di piccolo taglio.