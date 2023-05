Rissa sul bus, appena partito dal capolinea

"Questa mattina (6 maggio 2023 ndr.) sulla linea 199 alle 11.30 circa appena partito dal capolinea è scoppiata una rissa a bordo tra passeggeri, pare per futili motivi". A renderlo noto è la segreteria del sindacato Ugl Fna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

"Purtroppo questa situazione - prosegue il sindacato - è destinata a peggiorare con l'inizio della stagione estiva. Con la chiusura della metropolitana tutti gli utenti si ammasseranno sui bus, la situazione va monitorata attentamente. I tempi di percorrenza vanno rivisti, i colleghi e le colleghe devono avere il tempo di utilizzare i servizi igienici, la dove esistono, senza doversi preoccupare degli insulti degli utenti che vedono ritardare le partenze".

"Ribadiamo nuovamente - dichiarano dalla segreteria del sindacato - la necessità di incrementare le risorse da parte delle Forze dell'ordine per effettuare più controlli. Ad Amt abbiamo fatto alcune richieste, peraltro nell'ultimo tavolo sulla sicurezza tenutosi al 'Matitone' abbiamo evidenziato le nostre preoccupazioni, così come le nostre idee. Serve un regolamento a bordo chiaro, non è possibile che gli utenti utilizzino i cellulari in videochiamata disturbando così tutti, distraendo il conducente".

"Poi c'è chi fuma a bordo, chi sale ubriaco ecc. La nostra priorità è la sicurezza, non abbiamo bisogno di parole o di promesse dalla direzione, servono fatti concreti e veloci", conclude la segreteria Ugl Fna.