'Ex Forever' a Voltri: il consiglio comunale approva mozione per la riqualificazione

I consiglieri del Partito Democratico hanno presentato una mozione, con la consigliera Rita Bruzzone, che è stata approvata all'unanimità, per il recupero degli spazi ìex Forever' in via dei Cantieri a Voltri.

Il Liceo Luigi Lanfranconi di Voltri, nato 50 anni fa, ha trovato la sua sede negli ex Cantieri Cerusa a seguito di una profonda riqualificazione urbana che negli anni ‘70/80 ha ridisegnato il passato cantieristico voltrese, nel tempo la riqualificazione ha portato anche al recupero del litorale con la realizzazione della Passeggiata Roberto Bruzzone e la demolizione di tutti i vecchi manufatti industriali e artigianali portando alla creazione della piazza Caduti Partigiani Voltresi. Di questo passato industriale rimane un unico edificio denominato 'ex Forever' di proprietà demaniale e gestita da Adsp che da anni aspetta di essere riqualificato e rigenerato. Fatte queste premesse i consiglieri dem impegnano sindaco e Giunta: "A farsi promotori presso Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Autorità di Sistema Portuale, con il necessario coinvolgimento del dirigente scolastico, al fine di valutare la progettualità per la ristrutturazione di questo manufatto in una visione di recupero sociale ed educativo nonché nella più ampia riqualificazione del Litorale di Voltri; a dare tempestiva disponibilità a partecipare a una competente Commissione consiliare alla presenza delle parti interessate”.

Sulla stessa questione il consigliere Bevilacqua della Lega ha presentato un ordine del giorno e due emendamenti per impegnare sindaco e giunta "a prendere in esame la possibilità di riqualificare il manufatto 'ex Forever' creandone un polo non solo ai fini scolastici, ma anche artistici e di artigianato, con annessa palestra utilizzabile eventualmente anche da Associazioni sportive amatoriali del territorio”. La consigliera Bruzzone (Pd) ha accolto gli emendamenti. L’assessore Maresca ha dato parere favorevole a nome della Giunta all’ordine del giorno e alla mozione. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità così come la mozione.

Rita Bruzzone, consigliera del Pd, ha commentato: "Ho presentato la Mozione per il recupero degli spazi Ex Forever di cui ero prima firmataria insieme ai colleghi Pd. È stata accolta dalla Giunta e approvata all’unanimità durante il Consiglio Comunale. Finalmente il Liceo Lanfranconi avrà a disposizione quello spazio . Ho lavorato per questo progetto insieme a Matteo Frulio e a Claudio Chiarotti. È stato un successo portato a casa per il territorio che merita di avere spazio per una scuola di qualità, inclusiva e per una riqualificazione che aspettiamo da molto tempo".

