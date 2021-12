Piazzale del cimitero di Voltri: sei auto abbandonate rimosse dalla polizia locale

Rimosse dalla polizia locale sei auto abbandonate in un posteggio davanti al cimitero di Voltri, in via Ovada.

I relitti, oltre a rappresentare un elemento di pericolosità ambientale per eventuali perdite di liquidi e pezzi, occupavano dei parcheggi necessari per i residenti della zona. Non essendo stati rintracciati i proprietari, le auto sprovviste di targa sono state pinzate da gru del carroattrezzi e portate via.

L'operazione ha impegnato, dalle 7.30 alle 10, gli agenti del nucleo ambiente relitti del reparto sicurezza urbana della polizia locale, insieme all'unità territoriale Ponente. L'intervento si è concluso con la pulizia del piazzale da parte di Amiu.