Pugno al volto a una ragazza per rubarle pochi spiccioli: paura nella notte

Una ragazza di 23 anni è stata rapinata a Voltri poco prima dell'una di notte di mercoledì 13 dicembre 2023.

La ragazza ha chiamato la polizia e ha raccontato di essere stata avvicinata da tre persone straniere, forse nordafricane, mentre si trovava in Via Don Giovanni Verità nei pressi di un supermercato. Uno dei tre l'ha colpita con un pugno al volto e le ha portato via il portafoglio contenente pochi spiccioli. La 23enne, terrorizzata, è tornata a casa, per poi chiamare i soccorsi. Oltre alla polizia è intervenuta un'ambulanza che l'ha portata in codice verde all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sono state avviate le indagini per cercare di rintracciare gli aggressori.

Non è l'unica rapina che è avvenuta nella notte: a Sestri Ponente una coppia è stata minacciata da un uomo armato di pistola mentre si trovava a bordo di un'automobile. Lo sconosciuto si è fatto consegnare uno smartphone ed è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.