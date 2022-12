Intitolato un piazzale a Giuseppe Dagnino, partigiano e uomo di cultura

È stato inaugurato questa mattina a Voltri piazzale Giuseppe Dagnino: l'area si trova nel "suo" ponente, che ha celebrato così il partigiano e uomo di cultura vissuto tra il 1918 e il 1981. Presenti alla cerimonia, il consigliere comunale Pd Simone D'Angelo, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, il presidente di Anpi Genova Massimo Bisca e il presidente di Anpi Voltri Maurizio Mantero. Presente anche la figlia di Giuseppe, Anna Maria Dagnino. Il piazzale si trova tra i giardini Caduti Partigiani Voltresi e la passeggiata Roberto Bruzzone.

Giuseppe (Giò) Dagnino fu combattente per la libertà con il nome di battaglia Leo, comandante della brigata Sap "Luigi Piva", iscritto al Pci dal 1943 e quadro dell'organizzazione clandestina.

L'esperienza politica di Dagnino fu sempre intrecciata a molteplici interessi culturali - soprattutto letterari e cinematografici - che coltivò da autodidatta. Alla fine della guerra lasciò la fabbrica, in cui lavorava come operaio specializzato, per il cinema. In questo settore la sua nuova vita: nel 1950 fondò la Cooperativa Spettatori Produttori Cinematografici, esperienza unica in Italia. Si trattava infatti di una cooperativa che con l'azionariato popolare potesse produrre un film dedicato alla Resistenza. Venne girato così "Achtung! Banditi!" e, nel 1954, "Cronache di poveri amanti".

Dagnino è stato aiuto regista di Carlo Lizzani e sceneggiatore. Fu successivamente funzionario di partito, amministratore, organizzatore culturale e cultore di microstoria.