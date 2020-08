Tendopoli sulle spiagge, 120 auto controllate a Voltri e Pegli

Dopo le segnalazioni dei residenti di tendopoli e feste in spiaggia, la polizia ha intensificato i controlli a Voltri e Pegli.

I poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della Squadra Cinofila e delle volanti hanno controllato 120 veicoli con sistema mercurio, identificate 84 persone delle quali 29 con precedenti di polizia.

Nel corso dei controlli stati emessi due fogli di via obbligatori a carico di due ragazze nomadi trovate a bordo di un ducato allestito a caravan con 6 minori al seguito e segnalate 3 persone per possesso di stupefacenti al fine dello spaccio, con relativo sequestro di circa 200 grammi di droga tra marjuana, hashish, cocaina ed ecstasy.

Tra questi, due genovesi di 21 e 20 anni.I due sono stati fermati per un controllo di routine mentre passeggiavano in via Voltri. Spontaneamente i giovani hanno consegnato due dosi di hashish e una di marijuana pensando forse di cavarsela solo con una segnalazione amministrativa ma il loro atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno trovato altri 21 grammi di hashish e 3 grammi circa di marijuana, nascosti nella tasca e nel borsello del 21enne. La perquisizione è stata poi estesa ai domicili di entrambi i ragazzi dove sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 75,33 grammi di hashish, 75,82 di marijuana, 2,88 di cocaina 16,23 di ecstasy.