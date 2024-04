VIDEO | Voltri e la passeggiata ancora danneggiata: "Riqualificarla sarà un tassello del 'Waterfront di ponente'"

Mentre la piscina Mameli di Voltri è sulla strada della rinascita con l'ingresso della nuova gestione previsto entro fine maggio, a pochi passi dalla struttura c'è la passeggiata Roberto Bruzzone ancora ammalorata dall'ultima mareggiata e in buona parte non percorribile. L'amministrazione comunale fa sapere di aver stanziato nel piano triennale le risorse per la riqualificazione di tutto il lungomare che sarà un tassello verso il cosiddetto "Waterfront di Ponente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la pesante mareggiata del 3 novembre 2023, che ha danneggiato ancora una volta la promenade voltrese, nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di riparazione e ripristino della sicurezza e del decoro del tratto di passeggiata che presenta meno danni (da piazza Odicini a piazza Dagnino); infine, i rinforzi delle delimitazioni delle sezioni di levante, con un corridoio di accesso alla spiaggia a tutela della sicurezza. Ma si prevede un intervento molto più ampio con la ricostruzione della passeggiata con concezione e tecnologie più adeguate. Le risorse sono state stanziate nel Piano triennale delle opere pubbliche con 4 milioni di euro di fondi Pon Metro.

Tra piscina e nuova passeggiata, si percorreranno due tasselli di quello che l'amministrazione comunale chiama il "Waterfront di Ponente": "Questo luogo - commenta il vicesindaco Pietro Piciocchi durante il sopralluogo nella nuova Mameli - dovrà rinascere attraverso la realizzazione del 'Waterfront di Ponente'. C'è quello di levante ma c'è anche quello di ponente: avremo la riqualificazione di tutta la passeggiata con risorse stanziate nel Piano triennale e anche un percorso ciclopedonale che vogliamo realizzare fino ad Arenzano. Sarà un percorso molto bello con al centro la piscina, è un programma di larga scala che intende sfruttare le grandi potenzialità del territorio".

"Il 'Waterfront di ponente' - commenta il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - prevede una connessione ciclopedonale che attraverserà tutto il litorale del municipio, da Multedo fino ad Arenzano. I punti salienti di questa connessione sono il nuovo porticciolo del Castelluccio a Pegli, lo spostamento a mare della ferrovia a Pra'-Palmaro quindi la riqualificazione della zona fino alla nuova stazione di Voltri per una continuità tra fascia di rispetto e spiaggia. Poi sarà molto importante la riqualificazione del litorale di Vesima con la ciclopedonale e una nuova illuminazione".