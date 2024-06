Riaprono gli accessi alla spiaggia su buona parte della passeggiata di Voltri (tranne a levante)

Saranno eliminate venerdì mattina da Aster - condizioni meteo permettendo - le ultime transenne sulla passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri nella parte che da piazza Odicini va verso Vesima, riaprendo completamente gli accessi in spiaggia dei circa 500 metri del lungomare che erano stati fortemente ammalorati dall'ultima mareggiata e poi interdetti con un'ordinanza del Comune (il cui effetto cesserà formalmente).

Gli ultimi 180 metri verso levante, da piazza Odicini alla piscina di Voltri invece continueranno a rimanere chiusi: quella è la parte maggiormente danneggiata per la quale non è stato possibile prevedere un rifacimento. Sono stati aperti in ogni caso tre varchi verso l'arenile, sia per chi vuole andare in spiaggia sia per i membri delle associazioni che hanno sede sul lungomare e che potranno utilizzare le loro barche.

Per quanto riguarda la condizione delle spiagge, Aster si è occupata della riprofilatura sia per la zona davanti alla passeggiata sia per quella lato Utri Beach, mentre nei prossimi giorni procederà con quella di fronte alla Pam. E sul tema della pulizia, verrà completata nei prossimi giorni a cura di Aster e Amiu.

A mancare adesso sono i gavitelli per la balneazione: verranno posizionati sia a Voltri sia a Pegli la prossima settimana.

"Abbiamo fatto il possibile nonostante il maltempo di queste settimane - commenta Davide Siviero, assessore ai Lavori del Municipio Ponente -. Come Municipio ringrazio presidente, giunta e consiglieri per la collaborazione, in particolare il presidente Barbazza, la vice Fontana e i consiglieri delegati Boccanfuso e Durante, senza dimenticare il consorzio Utri Mare".