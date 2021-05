La Pam di Voltri si trasferisce: al suo posto un'area green e smart

Durante il consiglio comunale di giovedì 11 maggio il capogruppo di Forza Italia in sala Rossa Mario Mascia ha presentato un'interrogazione a risposta immediata alla Giunta per conoscere il futuro dell'area da 1500 metri quadri in via Don Giovanni Verità, occupata dal supermercato Pam che si sposterà in località Verrina dopo l'approvazione definitiva del Puc.

«Per ciò che riguarda la definizione del progetto di recupero del Litorale e degli edifici in oggetto - ha spiegato l'assessore all'urbanistica Simonetta Cenci - si ricorda che dal 2014 attraverso l’adesione del Comune di Genova al progetto pilota "Green Apple" di CAT MED, sono stati allora coinvolti gli uffici competenti dell'amministrazione, l'università, il presidente del Municipio 7 - Ponente, le aziende che fanno capo al municipio e il CIV di Voltri».

L'area sulla spiaggia di Voltri, sarà dunque luogo di sperimentazione per un quartiere sostenibile, sia green sia smart, e integrato socialmente.

«I lavori allora svolti con tavoli partecipativi hanno portato ad individuare nel Litorale di Voltri il territorio in cui sperimentare la progettazione del quartiere sostenibile, quartiere che deve usare meno energia; fornire energia in maniera efficiente; usare energia rinnovabile; usare materiali legati alla tradizione mediterranea; usare il verde per il regolamento del microclima interno ed esterno; utilizzare l'acqua piovana per funzioni interne all’edificio (lavatrice, sciacquone etc..); usare negli spazi pubblici materiali come pavimentazione drenante e fotocatalittica; avere al suo interno un mix sociale (la sostenibilità di un nuovo quartiere è garantita dalla presenza di diverse classi economiche, culturali e diverse fasce di età) e un mix funzionale (le destinazioni urbanistiche in un quartiere sostenibile devono essere miste e supportate da mobilità “pulita”. Un ponente più “smart” che serva da esempio al resto della città, grazie a scelte innovative nel campo di energia, mobilità e amministrazione».