Cade in mare dalla Msc Rosaria, salvato dalla guardia costiera

Un uomo è caduto in mare dalla Msc Rosaria nel primo pomeriggio di sabato, quando la porta container si trovava al largo di Voltri.

La richiesta di aiuto è arrivata alla guardia costiera e ai vigili del fuoco che sarebbero dovuti intervenire con l'elicottero Drago. Il marittimo invece è stato salvato da una pilotina inviata dalla capitaneria di Porto che lo ha recuperato e portato a terra nel distaccamento di soccorso.

Da qui è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Sestri Ponente, le sue condizioni non destano dunque preoccupazione per i sanitari.

Sulla dinamica indagano i militari della guardia costiera, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente avvenuto a bordo per un movimento improvviso della nave mentre l'operaio stava lavorando sul parapetto del cargo.