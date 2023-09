Migrante morto a Voltri: la tendopoli si stringe attorno al fratello di Sofiane

Un momento di preghiera per ricordare Sofiane, il giovane migrante di 24 anni morto nel mare di Voltri, forse per un malore. La tragedia ha scosso la comunità di 56 persone ospitate nella tendopoli allestita, negli ex cantieri navali Costaguta, ed è stato organizzato un momento di raccoglimento.

Sabato 30 settembre 2023 la tendopoli si stringerà intorno al fratello di Sofiane in un momento di preghiera con l’Imam Salah Hussein, a partire dalle ore 18:30. Ancora nessuna notizia sulla destinazione della salma: il desiderio del fratello sarebbe trasferirla nel paese d’origine, il Burkina Faso, si attendono sviluppi.

La tragedia si era consumata nella giornata di mercoledì 27 settembre intorno a mezzogiorno. Il ragazzo stava giocando sulla riva con altri tre giovani, poi si era immerso in mare per un bagno. Dopo qualche minuto i suoi compagni avevano realizzato che qualcosa non stava andando per il verso giusto: il ragazzo si era sentito male e gli amici avevano immediatamente chiamato aiuto. Inutili i tentativi di soccorso con il personale della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e della Croce Bianca Genovese.