Voltri, il mercato torna in piazza Villa Giusti

Da martedì 5 marzo 2024 piazza Villa Giusti, a Voltri, torna a ospitare gli spazi del mercato settimanale di merci varie, che si svolge ogni martedì.

Sono una ventina gli operatori, che, dopo la liberazione dell'area di cantiere aperta per i lavori della piscina Mameli, hanno così lasciato piazza Odicini, restituendola al consueto uso mercato merci varie del quartiere.

"È con vero piacere che riportiamo in tutti i suoi tradizionali spazi il mercato settimanale di Voltri - afferma Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova - da sempre vero e proprio punto di riferimento per il ponente e anche per i comuni limitrofi. Ringrazio tutti gli ambulanti, che in questi anni hanno lavorato suddivisi in tre differenti piazze per poter consentire la cantierizzazione".

"Per giungere alla giornata odierna - conclude Bordilli - il positivo spirito di collaborazione è stato ottimo e di questo io e il mio collega Piciocchi ne siamo lieti. Restituiamo la conformazione originaria al mercato, andando anche a effettuare delle migliorie alle metrature dei banchi in piazza Villa Giusti: invito i cittadini a vivere questo e tutti i mercati della città".

Attualmente la piazza ha una prima asfaltatura, che verrà poi implementata ulteriormente nei giorni non di mercato.