VIDEO | Voltri, 31enne in stato confusionale si getta in mare: elisoccorso in azione

A portarlo in salvo, di fatto, è stato l'elisoccorso che lo ha caricato e portato su un molo vicino a Mutedo. Poi da lì è stato affidato alle cure del 118: caricato su un'ambulanza è stato portato all'ospedale di Villa Scassi.

A chiamare i soccorsi, preoccupati, sono stati alcuni cittadini che hanno visto un 31enne dall'accento straniero (presumibilmente austriaco), in stato confusionale, gettarsi nudo tra le onde.