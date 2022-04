Si guasta la caldaia della cucina: mamma e figlia intossicate dal monossido di carbonio

Tragedia sfiorata nella notte a Voltri. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei medici del 118 ha evitato il peggio.

Mamma e figlia hanno respirato esalazioni di monossido di carbonio a causa di un presunto malfunzionamento della caldaia della propria abitazione. Da quanto si è potuto apprendere, le due, avvertendo i primi malesseri, sono riuscite a chiamare aiuto. Alla fine sono rimasti lievemente intossicati e sono stati portate in ospedale.

Tutto è successo passata la mezzanotte, in un appartamento in via Buffa. L’aria di casa si stava saturando del gas nocivo. Mamma e figlia sono state trasportate all'ospedale San Martino in codice giallo e sottoposte alle curein camera iperbarica.