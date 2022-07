Rimessa bus a Voltri per la linea che dovrebbe essere totalmente elettrica

"La linea 193 di Amt, che collega Voltri con l'ospedale San Carlo e via Montanella, diventa la prima totalmente elettrica del ponente genovese". Così annunciava il Comune di Genova il 10 giugno 2021 in vista dell'esordio dei nuovi mezzi, previsto per lunedì 14 giugno. Un anno dopo, la linea viene coperta quasi interamente dai bus tradizionali a propulsione termica.

Amt ha acquistato i bus elettrici Rampini con parte del finanziamento complessivo di 17,5 milioni di euro del Decreto Genova 1, erogato da Regione Liguria. La linea 193 fa capo alla rimessa di Cornigliano, attrezzata con il power center di distribuzione e le postazioni di ricarica delle batterie per gli e-bus, che però hanno autonomia limitata, dunque sono stati creati turni per poter sostituire i mezzi nel corso della giornata.

Al momento, secondo quanto riferise Roberto Piccardo, dirigente sindacale Ugl, ci sarebbe un solo bus elettrico in servizio sulla linea e tutti gli altri sarebbero a propulsione termica. "Motivo per cui - spiega Piccardo - tempo fa avevamo chiesto al sindaco e alla politica di istituire una nuova rimessa a Voltri perché è impensabile che tre-quattro volte al giorno vadano avanti e indietro gli autobus, che poi non ce la fanno come autonomia".

"Allora meglio creare un deposito a Voltri. Il sindaco aveva risposto di valutare la proposta. Così si eviterebbe quello che succede oggi, ovvero un dispendio di energie, di uomini e di tempo e magari corse mancate. Al momento sulla linea 193, che serve l'ospedale di Voltri, ci sono due macchine piccole senza aria condizionata e se il caldo continua, andranno fermate".