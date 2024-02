Raffica di furti sul bus nel giorno del mercato, arrestati due ladri

Avevano scelto il martedì, giorno del mercato settimanale a Voltri, come giorno preferito per commettere furti, favoriti dal notevole afflusso di persone e dalla calca, soprattutto a bordo degli autobus. L'intensificarsi dei reati proprio in quella specifica giornata della settimana ha portato i carabinieri a intensificare i controlli nella zona e così due malviventi sono stati arrestati nelle ultime ore.

Grazie ad appostamenti e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente a bordo degli autobus, i militari hanno individuato due persone sospette, un algerino di 67 anni e un bosniaco di 56. La coppia è stata 'beccata' in flagranza mentre cercava di rubare il portafogli a una donna anziana. I carabinieri sono così intervenuti in maniera tempestiva, la refurtiva è stata recuperata e i due ladri sono stati arrestati. Il 67enne, tra l'altro, è risultato poi essere anche il destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova per reati contro il patrimonio.

