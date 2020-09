Lavori in corso, niente acqua in alcune vie di Voltri

Lavori di manutenzione programmata alla rete di distribuzione idrica nel quartiere di Voltri. Iren Acqua comunica che martedì 22 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova.

Interruzio e Idrica a Voltri, le vie coinvolte

Niente acqua, quindi, in:

via L. D’Albertis

via E. Cialdini

via E. Guala

piazza Santa Limbania

via Cerusa

salita Egeo

via A. Viacava

piazza Saredo

via Delle Fabbriche dal cv1 al cv5

salita N. Biagi

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.