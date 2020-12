Voltri, incendio nella fabbrica Zinkal: esplode bombola di gpl

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio del 25 dicembre nella fabbrica Zinkal di via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri.

L’allarme è scattato intorno alle 17, in seguito a un’esplosione udita da numerosi residenti ricondotta poi a un bombolone del gpl presente all’interno della struttura.

Le fiamme hanno attecchito anche a un’area boschiva nei pressi dell’azienda: la densa colonna di fumo nero, poco prima delle 18, era visibile anche da Arenzano. Non ci sarebbero feriti e nessuno era presente, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, all’interno dell’azienda.

Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del sito. Allertata anche Arpal per valutare l’impatto ambientale del rogo. Le origini dell'incendio non sono ancora confermate, ma potrebbe essere divampato da un mezzo parcheggiato all'interno.