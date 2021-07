Incendio sulle alture di Voltri, bosco in fiamme in zona Canellona

Vigili del fuoco impegnati sin dalle 7 di domenica mattina sulle alture di Voltri per un incendio divampato in zona Canellona.

Intorno alle 9 il fronte del rogo era ancora contenuto grazie all’intervento dei pompieri, ma il vento e la vegetazione secca preoccupano. Impossibile infatti, almeno al momento, procedere con i mezzi aerei a causa della presenza di cavi dell’alta tensione, e l’unico modo per cercare di tenere sotto controllo l’incendio è agire da terra.

Due le squadre sul posto impegnate a spegnere le fiamme. Ancora non sono chiare le cause. La scorsa estate un incendio era divampato nella stessa zona bruciando vegetazione per diversi giorni e mandando in fumo un migliaio di ettari di bosco.