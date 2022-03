Mamma in travaglio scortata dalla polizia locale: "Avevo paura dei lavori in autostrada"

La borsa era pronta da giorni vicino alla porta di casa, il marito era sull'allerta ma la futura mamma, residente a Voltri, non aveva fatto i conti con Autostrade.

Ieri sera, intorno alle 22.30, le si sono rotte le acque e la coppia, in fretta e furia, è salita in auto per raggiungere l'ospedale pediatrico Gaslini dove era previsto il parto, ma il navigatore ha iniziato a segnalare possibili cantieri e deviazioni in A10. È stato in quel momento che, in preda all'agitazione, si è avvicinata a una pattuglia della polizia locale ferma tra via Buffa e via Voltri e ha chiesto aiuto: "Abbiamo paura dei lavori in autostrada, potete scortarci fino all'ospedale?".

Gli agenti dell'unità territoriale ponente hanno subito allertato la centrale operativa e acceso i lampeggianti per fare strada, via aurelia, ai futuri mamma e papà. Mezz'ora dopo erano davanti al reparto di ostetricia dell'istituto pediatrico dove la mamma è stata ricoverata in ottime condizioni di salute ed è in attesa del parto.