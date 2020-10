Sorpreso a rubare al supermercato, poi fornisce false generalità

Nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2020 un 31ene di origine tunisina, pluripregiudicato e presente in Italia in maniera irregolare, è stato denunciato dalla polizia dopo aver tentato di rubare all'interno di un supermercato di via Don Giovanni Verità a Voltri.

L’uomo è stato fermato da un addetto alla vigilanza mentre cercava di allontanarsi dal supermercato con alcune confezioni di generi alimentari e deodoranti (valore commerciale di circa 55 euro) che aveva nascosto all'interno di uno zaino.

Agli agenti intervenuti ha fornito false generalità ma, una volta sottoposto a fotosegnalamento presso gli uffici della Questura, è emersa la sua reale identità e i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga: è quindi scattata la denuncia per tentato furto aggravato, per aver fornito false generalità e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.