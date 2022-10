Tentato furto di rame sui binari, treni fermi e ritardi

Circolazione ferroviaria in tilt dalle 5 della mattina di oggi, martedì 4 ottobre, a causa del danneggiamento ai circuiti di un binario nella stazione di Voltri: alcuni ladri, alle prime ore del mattino, hanno infatti cercato di rubare rame tranciando dei cavi e compromettendo la linea. È stato dunque un inizio mattinata movimentato con inevitabili disagi per i pendolari, tra i tanti studenti e lavoratori, che al mattino si affidano al treno per raggiungere la loro meta.

Dalle 7 è stata ripristinata la circolazione sul binario in direzione Savona mentre i tecnici di Rfi hanno lavorato fino alle 9,30 circa per il ripristino del danno.

Rimane rallentata la circolazione, soprattutto in direzione Genova, con ritardi fino a 40 minuti per gli Intercity e 55 minuti per i regionali, ma la situazione si sta gradualmente regolarizzando.