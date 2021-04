Ruba lo zaino a un disabile, arrestato grazie ai passanti

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale (grazie all'aiuto di alcuni passanti) per aver cercato di rubare uno zaino a una persona disabile con l'aiuto di un complice, quest'ultimo è riuscito a scappare ed è ricercato.

In due si sono avvicinati al disabile quando era seduto su una panchina della passeggiata Bruzzone di Voltri, alle ore 18 del giorno di Pasqua. Uno di questi, frequentatore abituale della zona, si è seduto su una vicina fioriera intavolando discorso con la futura vittima per distrarla e permettere al complice, arrivato alle spalle, di mettere le mani sullo zaino che il proprietario aveva appoggiato accanto a sé. Il ladro è scappato mentre il complice si è volatilizzato non appena il “socio“ ha commesso il furto.

La vittima del furto ha cominciato a gridare e il suo appello è stato raccolto da un passante che si è messo all’inseguimento del ladro, un uomo di origini marocchine, che è stato poi fermato da un altro cittadino in piazza Gaggero. A quel punto sono arrivati gli agenti del 7º distretto che hanno preso in consegna il ladro, il quale ha tentato di nuovo, senza riuscirvi, di divincolarsi.

Il fermato è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state medicate le ferite al volto che si è procurato nella colluttazione col cittadino che lo aveva placcato e che, approfittando delle concitate fasi dell’arresto, si è allontanato ed è rimasto sconosciuto.

Il ladro, identificato nel gabinetto di fotosegnalamento del reparto Giudiziaria della Polizia Locale come un cittadino nativo di Casablanca noto con diversi alias, pregiudicato per reati contro le cose, è stato arrestato per furto in concorso con l’aggravante di averlo commesso nei confronti di un disabile.