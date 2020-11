Ruba nel supermercato dove lavora, denunciata

La donna, dipendente di un supermercato di Voltri, è stata vista da personale di vigilanza mentre faceva un po' di spesa prima di iniziare il turno e la posizionava sotto la cassa dove avrebbe lavorato fino alle 13.

A fine servizio però, ha smarcato e pagato solo una confezione di pollo, per poi uscire con tutti gli acquisti. All'arrivo della volante la donna ha provato a giustificarsi dicendo di non trovare lo scontrino della merce che aveva con sé, ma da un controllo al registro elettronico è emerso che i prodotti asportati, del valore di circa 73 euro, non erano stati pagati.

La donna, una 38enne genovese, è stata denunciata per furto.