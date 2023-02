Voltri, escavatore rompe tubo del gas: evacuato un palazzo

Intervento dei vigili del fuoco in via delle Fabbriche a Voltri per una fuga di gas.

Durante i lavori in un cantiere, all'altezza di via Fiorino, un operaio ha rotto con l'escavatore una condotta di media pressione. Tutti i lavoratori si sono allontanati dalla zona ed è partita la chiamata ai soccorsi.

I pompieri hanno fatto evacuare, in via precauzionale, un palazzo e si sono coordinati con i tecnici di Iren per riparare il danno.

Strada chiusa finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, sul posto anche la polizia locale.