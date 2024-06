Atteggiamento sospetto e precedenti noti: nei guai una coppia con la droga in casa

Una coppia di genovesi di 49 e 55 anni è stata denunciata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. È successo a Voltri.

I due, conosciuti dai carabinieri perché pregiudicati anche per reati legati alla droga, sono stati notati a confabulare con alcuni noti assuntori. I militari hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione sia personale che domiciliare e in casa hanno trovato circa 20 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciato un'altra persona per spaccio di droga: un pusher di 26 anni sorpreso in auto a San Teodoro e 'tradito' dal forte odore di hashish. Due invece gli arresti a Sestri Ponente dove le forze dell'ordine sono intervenute per una lite in strada. I contendenti, alla vista degli uomini in divisa, hanno reagito con violenza danneggiando l'auto di servizio e mandando in ospedale due dei militari. Alla fine sono stati bloccati e arrestati.